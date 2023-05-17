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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان برئيس الهيئةالعامة للإعتماد والرقابة الصحية

إستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية ، ووفد الهيئة المرافق له ، وذلك فى ظل الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

حيث تناول اللقاء المتابعة الميدانية الجارية من الهيئة ، لضمان تطبيق معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمنتفعين بالخدمة ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب ، توازياً مع إنهاء تجهيز وفرش المستشفيات والوحدات الصحية المؤهلة للتشغيل التجريبى .

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وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى ، لافتاً إلى أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات ، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وأشاد أشرف عطية، بالدور القومى للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

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كما بعث محافظ أسوان، بتحية إعتزاز وتقدير للقيادة السياسية الذى جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى كافة الملاحظات التى رصدتها اللجنة الميدانية خلال جولتها التفقدية للمعاينة ومتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

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