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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: تنظيم 62 جلسة دوار في قرى حياة كريمة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 62 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 3100 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى 27 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو، مشيرة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية .

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جلسات الدوار

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه تم تنظيم مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية الإيمان بوادى الصعايدة بمركز إدفو .

وتستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سلسلة جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وفى هذا الإطار أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بتنفيذ أعمال الإنارة والإضاءة للمسار الملاحى الممتد من مرسى عبارات مدينة أبو سمبل السياحية ، وصولاً إلى مرسى حجر الشمس بقسطل ليعمل على مدار اليوم ، وخاصة أنه تم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل ، وتم وضع الشمندورات المضيئة بما يساهم فى إستيعاب حركة الوافدين حيث تعمل على هذا المسار عبارات نقل الأفراد والسيارات.

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أنشطة وجهود

وقال المحافظ بأنه بالتوازى تم وصول 2 كرفان منحة من منظمة اليونيسف لإستغلالهم كدورات للمياه ، ويتم حالياً نقلهم إلى منفذ قسطل ، وتجهيزهم وذلك ضمن الجهود المقدمة للوافدين من السودان. 

 

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