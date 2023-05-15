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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات أبوهور بنصر النوبة يشكرون محافظ أسوان لتدخله السريع لانتشال غرقى الفلوكة النيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام وفد من القيادات الطبيعية بقرية أبو هور التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بزيارة للواء أشرف عطية محافظ أسوان لتقديم الشكر له على ما قام به من تدخل سريع ، ودعم عاجل باستقدام غواصين من ضفادع القوات البحرية ، وأيضاً الإنقاذ النهرى ، وشرطة المسطحات لإنتشال جثامين الشهداء من أبناء قريتى أبو هور وإمبركاب جراء حادث غرق الفلوكة الخاصة بهم بمجرى نهر النيل فى 6 مارس الماضى حيث كان على متنها 7 أشخاص ، نجا شخص واحد منهم ، فيما تعرض للغرق 6 أشخاص أخرين .

 

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة ، ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بروح التلاحم والتماسك والتعاون بين قيادات وأهالى قريتى أبو هور وإمبركاب ، وكذلك أهالى القرى المجاورة من المراكز الأخرى ، ومساندتهم لأسر الشهداء من ضحايا حادث غرق الفلوكة ، وحرصهم على الوقوف صفاً واحداً لإنجاح عملية إنتشال جميع الجثامين ، وهو الذى كان له أكبر الأثر فى مواجهة الأزمة.

 

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شكر وتقدير

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة تضع تنفيذ مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تطوير منطقة السلسلة الأثرية المواجهة له بالجانب الشرقى للنيل ، وخاصة بعد قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوضع التصميمات والرسومات لهذا المشروع الواعد.

 

وخلال نفس اللقاء إستمع أشرف عطية لعدد من المطالب والمشاكل الجماهيرية التى قام بعرضها وفد أهالى قرية أبو هور ، ولاسيما الإسراع بإنهاء مشروع إدخال الصرف الصحى ضمن مشروعات تحيا مصر ، حيث أعطى توجيهاته للمسئولين بسرعة الإستجابة ، وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشاكل ، وفى ختام اللقاء قام وفد القرية بإهداء محافظ أسوان درع تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى كافة المجالات التنموية .

 

 

جهود 

وكان قد وجه المحافظ إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع ملف النظافة ، علاوة على زيادة أعداد المحصلين ، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات ، وسلاسل الهايبر ماركت والمولات التجارية والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين ، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات. 

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