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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مواصلة الجهود المقدمة للوافدين من دولة السودان

جهود متواصلة للوافدين
جهود متواصلة للوافدين من دولة السودان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سلسلة جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وفى هذا الإطار أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بتنفيذ أعمال الإنارة والإضاءة للمسار الملاحى الممتد من مرسى عبارات مدينة أبو سمبل السياحية ، وصولاً إلى مرسى حجر الشمس بقسطل ليعمل على مدار اليوم ، وخاصة أنه تم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل ، وتم وضع الشمندورات المضيئة بما يساهم فى إستيعاب حركة الوافدين حيث تعمل على هذا المسار عبارات نقل الأفراد والسيارات.

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الوافدين من السودان 

وقال المحافظ بأنه بالتوازى تم وصول 2 كرفان منحة من منظمة اليونيسف لإستغلالهم كدورات للمياه ، ويتم حالياً نقلهم إلى منفذ قسطل ، وتجهيزهم وذلك ضمن الجهود المقدمة للوافدين من السودان. 

وأشار أشرف عطية إلى أنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأوضح عطية بأن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة يومياً من المحافظة بالموقف البرى الدولى بكركر لتوفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان من خلال منظومة متكاملة تساهم فيها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومجموعات الشباب والرياضة والمتطوعين .

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أسوان .. إحالة مخالفات بالحملة الميكانيكية للنظافة للنيابة العامة

جهود 

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع ملف النظافة ، علاوة على زيادة أعداد المحصلين ، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات ، وسلاسل الهايبر ماركت والمولات التجارية والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين ، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات. 

وكلف أشرف عطية المختصين بإنشاء مركز متكامل للصيانة بالحملة الميكانيكية للنظافة ليقوم بعمل الإصلاحات اللازمة للمعدات والسيارات ، وليصبح مستقبلياً مشروعاً إنتاجياً يحقق إيرادات تساهم في إستدامة أعمال الصيانة ، مؤكداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع أصحاب مخازن النباشين وإصدار قرارات غلق لها للحد من ظاهرة نبش صناديق القمامة وهو الذى يتسبب فى خلق بؤر تلوث حولها .

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