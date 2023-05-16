محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتشديد إجراءات الإشراف اليومى داخل وخارج المدارس ، ولجان إمتحانات النقل ، وأيضاً الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الإمتحانات ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى حول المدارس للحد من الإحتكاكات أو الغش الجماعى .

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كيما الإعدادية ، والتى تضم 292 طالب منتظم ومنازل بإجمالى 14 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و 334 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 18 مايو الجارى ، وقد أدى الطلاب اليوم إمتحاناتهم فى اللغة الأجنبية الأولى ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

لجان امتحانات

محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

وقد رافقه خلال جولته عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وأيضاً فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية .

كما تفقد اللواء أشرف عطية لجان إمتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة كيما الثانوية ، والتى تضم 11 لجنة بإجمالى 217 طالب منتظم ومنازل ودمج ، ويؤدى الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) ، والتطبيقات الرياضية لشعبة العلمى ، والتاريخ لشعبة الأدبى ، فيما يضم الصف الأول الثانوى بنفس المدرسة 16 لجنة بإجمالى 309 طالب منتظم ومنازل ودمج .

الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية ، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة إمتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .

وكانت قد إنطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .