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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتشديد إجراءات الإشراف اليومى داخل وخارج المدارس ، ولجان إمتحانات النقل ، وأيضاً الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الإمتحانات ، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى حول المدارس للحد من الإحتكاكات أو الغش الجماعى .

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كيما الإعدادية ، والتى تضم 292 طالب منتظم ومنازل بإجمالى 14 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألف و 334 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 18 مايو الجارى ، وقد أدى الطلاب اليوم إمتحاناتهم فى اللغة الأجنبية الأولى ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

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لجان امتحانات

محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية 

وقد رافقه خلال جولته عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وأيضاً فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية .

كما تفقد اللواء أشرف عطية لجان إمتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة كيما الثانوية ، والتى تضم 11 لجنة بإجمالى 217 طالب منتظم ومنازل ودمج ، ويؤدى الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية ( عام ) ، والتطبيقات الرياضية لشعبة العلمى ، والتاريخ لشعبة الأدبى ، فيما يضم الصف الأول الثانوى بنفس المدرسة 16 لجنة بإجمالى 309 طالب منتظم ومنازل ودمج .

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الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية 

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية ، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة إمتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة .

وكانت قد إنطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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