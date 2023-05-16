أضخم مزرعة نخيل في العالم.. توشكى الخير بأسوان تدخل موسوعة جينيس |شاهد

مشروعات قومية عملاقة نشهدها يوماً بعد يوم تنفذ على أرض بلاد الذهب بمحافظة أسوان بدءاً من مشروع خزان أسوان مروراً بالسد العالى وتوشكى وكيما والطاقة الشمسية وغيرها الكثير والكثيرفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وفي هذا الإطار نستعرض عبر موقع " صدى البلد " أحد المشروعات العملاقة وهو مشروع " توشكى الخير" في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعاد له قبلة الحياة لتدخل مزرعة النخيل بمشروع توشكى موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أضخم مزرعة نخيل في العالم ، والمقامة على مساحة 132 ألف كم2 .

مشروع توشكي

هذا ويعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء به في أكتوبر 2020 ، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي 100 ألف فدان قابلين للزراعة، وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى.

وقال المركز المصرى للفكر والدراسات في دراسة له إنه تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول 19,8 كم وجاري حفر ترع بطول 18,2 كم، وتم إنشاء عدد “52” محطة طلمبات تضم “219” طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري وجارٍ إنشاء العديد من المحطات الأخرى من منطلق توفير جميع الخدمات لمشروع توشكى وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه.

و تم مد شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كم “بأقطار تتراوح من 180 مم إلى 1200 مم” إضافة إلى 670 كم جاري تنفيذها لتصل أطوال شبكة الرى إلى 1090 كم إلى جانب توريد وتركيب وتشغيل “497” جهاز ري محورى بمناطق الأسبقية العاجلة واستكمالها لتصل لنحو “800” جهاز للمرحلة الأولى.

كما تم إنهاء 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات ويتم حاليًا تنفيذ 677 كم أخرى من إجمالي 1092 كم المستهدفة ، إضافةً إلى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري متمثلة في عدد “2907” برج هوائي بإجمالي 650 كم هوائيات، وأيضًا وصول شبكات السكك الحديد.

ويهدف مشروع توشكى الخير إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة حيث أن غالبية العاملين فيه من الصعيد، كما أنه يوجد به محطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء وأخرى تابعة لمركز البحوث الزراعية وأيضا محطة ميكنة.

مليون فدان

وقد قامت وزارة الزراعة باختيار المناطق الخاصة بـ خطة استصلاح المليون فدان بمنطقة توشكى بعناية، وهي مقسمة على 11 منطقة، وهي مشروع توشكى 108 آلاف فدان، وآبار توشكى 30 ألف فدان، والفرافرة القديمة 200 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان، والداخلة 50 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان، وجنوب منخفض القطارة 50 ألف فدان، ومشروع غرب المنيا 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وتم توزيع 33 ألف فدان للشباب بـ توشكى.

ويعتمد مشروع استصلاح المليون فدان على المياه الجوفية بنسبة 90%، وقد بدأت وزارة الري في حفر آبار المياه، وهناك 50 بئرًا تعمل بالطاقة الشمسية تنفذها القوات المسلحة فى المشروع لخدمة الأراضى الجديدة وخدمة عملية التنمية فى المنطقة.