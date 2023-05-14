350 كرتونة.. محافظ أسوان يتفقد حافلة مساعدات غذائية للوافدين من السودان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حافلة المساعدات المقدمة من شركة مستر جولد إيجيبت ، التى تضم 350 كرتونة مواد غذائية، فى حضور قرشى الزناتى المدير التنفيذى للشركة لجنوب الصعيد وذلك إستمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مواد غذائية

وأشاد محافظ أسوان بهذه المشاركة الإيجابية من الشركة ، والتى تضاف لسلسلة الخدمات المتنوعة التى يقدمها القطاع الخاص ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للوافدين من دولة السوادن تكاملاً مع جهود أجهزة الدولة المصرية المكثفة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تخصيص كافة كميات المواد الغذائية لدعم المطبخ الدائم المخصص لإعداد الوجبات الساخنة والجافة بالموقف البرى الدولى بكركر ، وليتوازى ذلك مع ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة للأشقاء السودانيين وكافة القادمين من المصريين والجنسيات المختلفة سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف الدولى من خلال الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تواكب مع ذلك إنطلاق رحلات العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بعد تشغيلها بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل ، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل ، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية ، وموقف الأقاليم للسيرفيس فى إتجاه القاهرة ، وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان.

جهود

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو ، ومنطقة صحارى التابعة لمركز أسوان ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2553 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.