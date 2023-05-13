أسوان .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 3 آخرون نتيجة إنقلاب سيارة بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بإنقلاب سيارة بطريق إدفو / مرسى علم مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ومصرع شخص آخر ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بجانب نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.