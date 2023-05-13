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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسوان: بدء تنفيذ خطة الملكية الفكرية للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

بدأت جامعة أسوان  تنفيذ خطتها للملكية الفكرية للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبإشراف من الدكتور محمد عرابي مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ونظم مجمع مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبتكار (تايكو أسوان) ورشة عمل تدريبية  أونلاين اليوم بعنوان "دور الملكية الفكرية في دعم البحث العلمي" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بجامعة اسوان.

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 الملكية الفكرية

الملكية الفكرية بجامعة أسوان

وحاضر في الورشة الدكتور العطار علي محمد عبد الباسط مدير مكتب الملكية الفكرية بالجامعة، وتناولت الورشة أهمية الملكية الفكرية كوسيلة لنشر المعرفة والمعلومات، وكذلك كمصدر محتمل للعائد المادي ، وتضمنت الحقوق القانونية للملكية الفكرية وطرق البحث فى قواعد بيانات البراءات وكيفية تقديم طلب الحصول على براءة اختراع.

من جهته قال الدكتور أيمن عثمان بأنه أصبح حتماً أن تبدأ جامعة أسوان في تنفيذ سياستها للملكية الفكرية، وانطلاقًا من حرص الجامعة على أداء دورها الوطنى والدولى فى نقل المعرفة والمساهمة في السباق العالمي نحو التنمية والتطور، وإيماناً منها بأهمية الاقتصاد القائم على المعرفة والذى يعتمد على إنتاج أفكار وإبتكارات جديدة ، وكثير منها مستمدة من البحوث المهمة دولياً.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي بأن البحث العلمي في المؤسسات التعليمية أحد أهم ثلاث وظائف تتطلع بها المؤسسات وبرامجها الأكاديمية، وفي وقتنا الحالي يعد النشاط والإنتاج البحثي في الجامعات من أهم المؤشرات التي يمكن أن يعتمد عليها في تصنيف الجامعات والبرامج الأكاديمية ومنحها الاعتمادات من قبل هيئات الاعتماد الوطنية والدولية، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية أن تعني البرامج الأكاديمية بإعداد خطط متكاملة للبحث العلمي تكون بمثابة الموجه لكافة أنشطته وعملياته والأداة التي يمكن من خلالها استثمار الإمكانات المادية والبشرية لدعم الإنتاج البحثي وتطويره. 

وقال إن البحث العلمي يتطلب من جميع الباحثين التقيد بسياسات الملكية الفكرية النابعة من الاحترام الكامل لثمار الجهد والفكر للآخرين والذى هو من أشرف الممارسات الإنسانية ، وفي ظل البيئة البحثية المعقدة  يجب على المجتمع الجامعي والعمل على فهم الحقوق والواجبات المتعلقة بالملكية الفكرية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاحترام المتبادل بينهم وبين زملائهم الآخرين، أو حتى مع وكالات المنح أو شركات تمويل الأنشطة البحثية. 

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التنمية المستدامة

الملكية الفكرية بجامعة أسوان

وأشار الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس مدير تايكو أسوان بأنه إنطلاقاً من رؤية الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وفي ضوء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، كخطوة جادة في تنفيذ تعليمات القيادات الجامعية بجامعة أسوان للبداية في الخطة التنفيذية للملكية الفكرية بجامعة أسوان تم تنظيم هذه الورشة التدريبية التي حضرها العديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة والتي يعقبها العديد من الورش التدريبية والخطوات المتعلقة بالملكية الفكرية بالجامعة. 

وأكمل أنه تهدف خطة جامعة أسوان إلى تنمية ثقافة التطوير وذلك بتقديم عدد من السياسات والخطوات التي تحيط بالفكر الإبداعي, والتى رأت الجامعة ضرورة الإلمام بها وتنفيذها وتعزيز المناخ البحثى بما من شأنه تعزيز النزاهة والابداع لخلق جيل من البحث العلمى وفقا لأعلى مستويات الجودة والنزاهة والمصداقية ، وكذلك وضع سمات واضحة لواجبات وحقوق الإبداع الفكرى والصناعي من أبحاث ورسائل علمية ومؤلفات أدبية وعلمية وفنية وغير ذلك.

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