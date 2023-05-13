رئيس جامعة أسوان يشارك بورشة «مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي»

شارك الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان في فعاليات ورشة عمل عن "مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي"، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالمشاركة مع برنامج شباب الأكاديميين بمنتدى حوار الثقافات، الذي يقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين جامعة الاقصر والهيئة الإنجيلية لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان أهمية المشاركة في ورشة العمل التي تدور محاورها حول مفاهيم النوع الاجتماعي، والعمل على دمجها في العمل الأكاديمي لترسيخ مفاهيم النوع الاجتماعي والتطور التاريخي على مر العصور، والعمل على نبذ التميز بين أطياف وفئات المجتمع الأكاديمي.

العمل الأكاديمي

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن مشاركة جامعة الأقصر في هذه الورشة تأتي لتعريف الطلاب بأبرز وأحدث المبادرات التي تهتم بالنوع الاجتماعي، وتهدف ورشة العمل إلى تعلم أهمية مهارة صناعة البودكاست والاستفادة منه في العمل الأكاديمي من خلال المشاركة الفعالة في ورش العمل.

فى السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه يشارك بورشة العمل نخبة متميزة من الأكاديميين من جامعتي أسوان، والأقصر، وذلك بحضور رئيس جامعة أسوان، ورئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمادة رجب، منسق جامعة أسوان، كما ضم فريق العمل عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الخدمة الاجتماعية، وكلية الآثار من جامعة أسوان، وجامعة الأقصر.

النوع الاجتماعي

فيما قال الدكتور حمادة رجب إن مصطلح النوع الاجتماعي “الجندر” يطلق على العلاقات والأدوار الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من المرأة والرجل، مع تغير هذه الأدوار والعلاقات والقيم وفقاً لتغير المكان والزمان، وذلك لتداخلها وتشابكها مع العلاقات الاجتماعية الأخرى مثل: الدين والطبقة الاجتماعية تماشياً مع العادات والتقاليد والعرق والبيئة والثقافة والإعلام.

وذكر الدكتور أيمن عصام، المدرس المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان، أن ورشة العمل تناولت الحديث عن النوع الاجتماعي، من حيث أنه يجب أن يترادف معه مصطلح تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومعنى تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية هو أن تسود المساواة بين الرجل والمرأة في جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك للحد من ظاهرة التمييز القائم على الجنس.