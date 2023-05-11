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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسوان تشارك في الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت جامعة أسوان في الجلسة الختامية للملتقى السنوي الرابع الذي عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، والذي ينظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر. 

وقد حضر فعاليات الجلسة الختامية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفريق عمل مركز جامعة أسوان للتطوير المهني. 

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ملتقى سنوي

وأشاد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بدور المركز بالجامعة وقدرته على عمل شراكات مع الفاعلين بسوق العمل بأسوان وحرصه على توقيع العديد من مذكرات التعاون مع كل الفاعلين في سوق العمل بمحافظة أسوان، والتي تستهدف اتاحة فرص تدريب عملى لطلاب وخريجي الجامعة في مقرات الشركات والمؤسسات المختلفة. 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني التي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية ووزارة التعليم العالي والذي بدأ عام 2017 بجامعة أسوان.

كما وصلت المراكز الجامعية للتطوير المهني إلي 46 مركزًا على مستوى 34 جامعة حكومية وأهلية وتعمل المراكز علي تجهيز الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل كما أنه من أهم مكوناته عمل دراسات ومسوح لسوق العمل، مع عقد الشراكات المختلفة مع أصحاب الأعمال والشركات بالمحافظة. 

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أنشطة جامعية

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلي جهود المركز الجامعي للتطوير المهني،  والتي يقدمها المركز لطلاب وخريجي المركز والعمل علي تأهيلهم لسوق العمل بالشراكة مع أصحاب الأعمال والشركات، والعمل علي تطوير مهارات طلاب جامعة أسوان من خلال تقدمهم لفرص تدريب عملي وتوظيف من خلال تقديم العديد من الأنشطة والتدريبات العملية لطلاب وخريجي جامعة أسوان .

الجدير بالذكر أن مركز التطوير المهني بجامعة أسوان قام بتوفير أكثر من  1500 فرصة عمل وتدريب عملي بالشركات والمصانع في العديد من القطاعات والتخصصات المختلفه، والعمل علي تخريج خريجين  على قدر عالٍ من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل كما أن المركز منذ افتتاحه في 16 يناير 2020 استطاع تقديم أكثر من 30000 فرصة تدريب وتأهيل مهني على مستوى عال من الجودة، ووقع 12 اتفاقية تعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في أسوان.

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