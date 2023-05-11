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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1758مواطنا في قافلة طبية بقرية سلوا بأسوان

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع المحليات تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم تنظيم قافلة طبية داخل الوحدة الصحية لقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو وسط إقبال كبير من المواطنين ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين.

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قوافل طبية

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى لـ 1758 مواطن ومواطنة حيث أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية وهى الباطنة ، والعيون ، والعظام ، والأسنان ، والنساء والتوليد ، والأنف والأذن والحنجرة ، والجراحة العامة والجلدية والمسالك البولية ، والأطفال .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على توريد 81 ألف و 941 طن بنسبة 43 % من إجمالى المستهدف توريده بواقع 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

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جهود وأنشطة

جاء ذلك أثناء عرض المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان لجهود المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة على محافظ أسوان والذى شدد على ضرورة مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الإستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

ومن جانبه أشار المهندس خالد أبو القاسم بأنه اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

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