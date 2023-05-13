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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: 27 ألف و334 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

قال عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن مديرية التربية والتعليم بأسوان أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 ، والتى تنطلق اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة.

وأوضح عبد الكريم لطفى بأنه سوف يؤدى 27 ألف و 334 طالب وطالبة إمتحاناتهم أمام 303 لجنة بواقع " 66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و 74 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و 103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

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الشهادة الإعدادية 

وأشار لطفى إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وتعقيم وفرش ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية ، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصياً ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد لطفى على ضرورة إلتزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية حيث أنه تم التنبيه على القائمين على اللجان،  والأمتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم التنبية على الجهات المعنية بضرورة أن تكون الورقة الإمتحانية واضحة الطابعة خالية من الأخطاء الإملائية أو الفنية ، وأن تكون الإمتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة.

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إمتحانات 

وتابع أن المديرية نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان ، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أن الطلاب يؤدون إمتحاناتهم اليوم السبت فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ، وتنتهى الإمتحانات يوم الخميس الموافق 18 مايو بمواد الهندسة لجميع الطلاب، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، ولغة أجنبية ثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات. 

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