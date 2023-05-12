أسوان .. دورات تدريبية لدعم وتمكين المرأة إقتصاديا بقرى حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية لتأهيل وتشجيع السيدات والفتيات على إقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى رفع الظروف الإقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.

ويأتى ذلك إستمراراً للجهود المبذولة لدعم وتكمين المرأة بقرى حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



تمكين المرأة

وأشار المحافظ بأن ذلك يعكس مدى حرص المحافظة وإهتمامها بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وأعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة المستهدفة دعمها وتنميها بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان جارى تنظيم دورات تدريبية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث إستهدفت سيدات وفتيات قرى بلانة بمركز نصر النوبة ، وإقليت بمركز كوم أمبو ، والرمادى بمركز إدفو.

وأضافت غادة أبو زيد بأن الدورات تضمنت التوعية والتعريف بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات ، وسيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ، وكذا سد إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة .



جهود

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أصول الدولة ، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الشأن.