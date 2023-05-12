محافظ أسوان يتابع إزالة 25 تعديا في كوم أمبو ضمن الموجة الـ21

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات مكبرة

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 25 تعديا على مساحة 5817 م2 ، بنطاق مجلس قروى العتمور قبلى ، من بينها 21 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة ، و 4 حالات عبارة عن مبانى مقامة على أراضى زراعية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية لتأهيل وتشجيع السيدات والفتيات على إقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى رفع الظروف الإقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان جارى تنظيم دورات تدريبية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث إستهدفت سيدات وفتيات قرى بلانة بمركز نصر النوبة ، وإقليت بمركز كوم أمبو ، والرمادى بمركز إدفو.

جهود

وأضافت غادة أبو زيد أن الدورات تضمنت التوعية والتعريف بالأسلوب الأفضل لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتربية المواشى والطيور وصناعة الألبان والجبن وتجفيف الطماطم والخضروات لإعادة القرية لسابق عهدها كمصدر أساسى لهذه المنتجات ، وسيتم ربط هذه المشروعات بصندوق التنمية المحلية كجهة تمويل حيث سيتم تقديم قروض ميسرة للمرأة والتى تم رفع الحد الأقصى لها إلى 60 ألف جنيه مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ، وكذا سد إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المتنوعة .

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.