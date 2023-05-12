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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لرفع الإشغالات والتراكمات بأسوان وكوم أمبو والبصيلية

إزالة الإشغالات بأسوان
إزالة الإشغالات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإستكمال جهود إزالة التعديات والإشغالات ، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة ، مع القيام بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الفورى لأى أعطال أو كسورات فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء  ، فضلاً عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل العام.

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشن حملة مكبرة بنطاق حى غرب أسفرت عن رفع 49 حالة إشغال ، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق ، بجانب غلق وتشميع 5 منشآت تجارية ، و ٤ مقاهى ومخبز وذلك بقرارات إدارية لعدم وجود تراخيص نشاط ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، ووسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية. 

 

إزالة اشغالات

وتم كذلك التعامل مع حالتى بناء بدون ترخيص بنطاق حى شرق حيث تم إيقاف الأعمال بإحداهما ، مع إزالة الحالة الثانية ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالمدخل الشرقى لكوبرى أسوان الملجم ، مع تجميل محيط الميدان ، بجانب القيام بالنظافة العامة بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب ، وأيضاً بعمارات الأوقاف.

هذا بالإضافة إلى إصلاح خط الكهرباء وإنارة الشوارع بقرية رقم ( 4 ) بالوحدة المحلية لقروى وادى كركر ، مع القيام بتنفيذ أعمال التسليك والتطهير لبلوعات الصرف الصحى بالتنسيق مع شبكة المياه والصرف الصحى وذلك داخل قرى ( 1 ، و 2 ، و 3 ) ، علاوة على إصلاح كسر بخط المياه الخاص بمسجد قرية رقم ( 7 ) بوادى كركر. 

 

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جهود المحليات

فيما تم المتابعة الميدانية لبدء أعمال الإحلال الكلى لمدرسة غرب أسوان الإبتدائية ، والتي تضم إنشاء دور أرضى و 4 طوابق علوية ، وأيضاً مدرسة عبد الشكور الفنية بنجع المداب ، والتي تضم كذلك إنشاء دور أرضى و 4 طوابق علوية وذلك ضمن خطة الأبنية التعليمية بالقرية. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع العديد من الإشغالات بشارع السجاد ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال النظافة فى الشوارع ورفع التراكمات حيث تم رفع 30 طن تقريياً من الأتربة والقمامة ، مع توسعة جانبي الطريق إدفو / إسنا ، وجمع القمامة من المنازل بكافة أنحاء المدينة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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