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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة أسوان تستقبل وفد مبادرة رحلات الخير ورموز العمل المجتمعي والجالية السودانية

وفد مبادرة رحلات
وفد مبادرة رحلات الخير بأسوان

استقبلت مستشفيات جامعة أسوان وفد مبادرة رحلات الخير وقيادات المجتمع المدني بأسوان حيث ضم الوفد المستشار سهيل المحجوبي بالقنصلية السودانية نيابة عن السفير السوداني، والانبا بيشوي أسقف كنائس أسوان، والدكتور حسن حسين رئيس منطقة الأزهر الشريف، والدكتور يوسف أحمد مصطفي نيابة عن الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقات بأسوان، والشيخ محمود مصطفي مدير إدارة أوقاف أسوان، والجالية السودانية بأسوان، وجمعية الهلال الأحمر، وعدد من الجمعيات الأخرى، بجانب سيدات المجتمع الأسواني. 

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

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رحلات الخير

وفد مبادرة رحلات الخير بأسوان

وقد أشاد الأنبا بيشوي بمستوى الخدمات المقدمة داخل مستشفيات جامعة أسوان من حيث توفير الأجهزة الطبية الحديثة والتي يعود أثرها علي الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية مع أن كلية الطب جامعة أسوان تعد اخر العنقود في كليات الطب بجامعات مصر،  إلا أن مستشفياتها أصبحت تفوق العديد من المستشفيات الجامعية علي الجمهورية. 

 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار رسم البسمة علي وجوه المرضي بالمستشفى الجامعي وخاصة الأخوة الأشقاء من جمهورية السودان والذين بلغ تعدادهم ما يقرب من 85 حالة بمختلف أقسام المستشفي الجامعي بأسوان. 

 

وشملت الزيارة مستشفي الباطنة التخصصي الجديد والذي يضم أقسام الباطنة الخاصة والعامة ويوجد به 112سرير عناية عادية و58 سرير عناية مركزة لخدمة مرضي اهالي جنوب الصعيد والاخوة الأشقاء من السودان. 

 

فيما أضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه مازال العمل مستمرا علي قدم وساق بمختلف إنشاءات مستشفيات الجامعة منها مستشفي الطوارئ والاستقبال والتي تتكون من خمسة طوابق، ومستشفي العظام ومركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة والمستشفي الجامعي الجديد بأسوان الجديدة، عندما تكتمل هذه الإنشاءات الطبية سوف تحدث طفرة غير مسبوقة بمحافظة أسوان في المنظومة الصحية والطبية  بأسوان رغم تحمل المستشفي الجامعي العديد من الأزمات بداية من فيروس كورونا وكافة الحالات الحرجة بالمحافظة ومصابي حوادث الطرق وأخيرا أهالينا المرضي من السودان الشقيق بعد نشوب الحرب الأخيرة. 

 

صروح طبية

بينما أشار الدكتور يوسف أحمد ممثل أوقاف أسوان إلى أن المستشفى الجامعى تعتبر من الصروح الطبية التى جعلت من أوان قبلة للمرضي من جميع المحافظات مع وجود مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب ومستشفيات جامعة أسوان التي لا تدخر جهدا في تقديم العلاج واستقبال المرضي من كل حدب وصوب، أصبحت محافظة اسوان قبلة سياحية علاجية.

 

وفي ختام الزيارة قام الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات بإلقاء الضوء علي ما تقوم به المستشفيات الجامعية من دور خدمي بارز،  وما وصلت إليه المستشفيات من إنجازات من أعمال التشييد والبناء والتجهيزات الطبية استعدادا لافتتاحها قريبا كما قام الوفد بتوزيع الشوكولاته وبعض الهدايا علي المرضي.

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