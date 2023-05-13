عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان يعقد ندوة تعريفية لكيفية التقديم بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية

جانب من الندوة التعريفية
جانب من الندوة التعريفية

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع، ندوة تعريفية استهدفت توضيح المعايير الواجب توافرها للتقديم في الفئات المختلفة بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التوجيه الإلكترونى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقام أصحاب المشروعات بتقديم عرض مختصر لكل مشروع ، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة .

رئيس جامعة أسوان يشارك بورشة «مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي»

تعليم أسوان: 27 ألف و334 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

المشروعات الخضراء الذكية

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أعلن عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفائتها ضمن إسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرى ، والتى تقل القادمين من دولة السودان على مدار ٢٤ ساعة نهارا وليلا ، بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة أرصفة ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إحدى مستشفيات أسوان تستقبل سيدة إسبانية فى حالة ولادة

أسوان .. دورات تدريبية لدعم وتمكين المرأة إقتصاديا بقرى حياة كريمة

جهود

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة ، وإعطاءه تكليفات محددة لخلية التعامل مع الأزمة حيث يتم التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية ، وكذلك الموقف البرى الدولى بكركر للوقوف على الأعداد الوافدة ، وبالتالى تجهيز الخدمات المختلفة لها سواء كانت وجبات جاهزة أو جافة ، بجانب الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وموقف الأقاليم للسيرفيس فى اتجاه القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يشارك بورشة «مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي»

ترشيحاتنا

ضربها بمطرقة وتخلص من جثتها.. شاب يقتل جارته ويخفي المسروقات مع والدته

الحوار الوطني .. 4 جلسات عمل تنطلق غدا لمناقشة المحور السياسي

تفاصيل مطاردة الأمن لقاتل محمد البربري في دمياط

القباج تعلن الانتهاء من صرف تعويضات أسر ضحايا حادث «الخارجة - أسيوط»

لجنة الطاقة النظيفة تقديم توصيات الجهات الحكومية لحل أزمة قطاع السيارات.. تفاصيل

للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان|التعليم العالي توضح إجراءات التحويل للجامعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ