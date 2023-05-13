قومى المرأة بأسوان يعقد ندوة تعريفية لكيفية التقديم بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع، ندوة تعريفية استهدفت توضيح المعايير الواجب توافرها للتقديم في الفئات المختلفة بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التوجيه الإلكترونى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقام أصحاب المشروعات بتقديم عرض مختصر لكل مشروع ، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة .

المشروعات الخضراء الذكية

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أعلن عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفائتها ضمن إسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرى ، والتى تقل القادمين من دولة السودان على مدار ٢٤ ساعة نهارا وليلا ، بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة أرصفة ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة ، وإعطاءه تكليفات محددة لخلية التعامل مع الأزمة حيث يتم التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية ، وكذلك الموقف البرى الدولى بكركر للوقوف على الأعداد الوافدة ، وبالتالى تجهيز الخدمات المختلفة لها سواء كانت وجبات جاهزة أو جافة ، بجانب الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وموقف الأقاليم للسيرفيس فى اتجاه القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان.