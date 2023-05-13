كرم الضيافة وحسن الإستقبال.. الوافدين من السودان يشكرون السيسى ويثمنون جهود الدولة

شكر وتقدير وعرفان من الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة للجهود العظيمة والكبيرة التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية لهم ، وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تستعرص" صدى البلد " سلسلة العطاء المستمرة لتقديم كافة الخدمات للأشقاء السودانيين ولكل الوافدين من دولة السودان نتيجة الأحداث الجارية ، حيث تفتح مصر ومحافظة أسوان ذراعيها بكل حب وود وكرم للضيافة وحسن وحفاوة الإستقبال .

شكر وتقدير

وقد أكدت نادية جودة مواطنة من دولة السودان على أن المصريين جدعان معنا في كل شيء ، وذللوا الصعاب علينا ، وهونوا ما كنا فيه ، وأنها مكثت فى الموقف الدولى نحو 14 يوم مع باقى السودانيين ، وتوجد مودة بيينا ، وهذا ما ظهر في تجارتها التي تعمل بها بين البلدين حيث أنها عندما كانت تأتى ببضاعتها من السودان كانت تحتفظ بها لدى العم سيد بأسوان ، لأنه أمين هو وأشقاءة المصريين الذين يسعون لتوفير الطعام ومستلزمات الحياة لنا بدون مقابل ، وبقلب طيب ، فشكراً للمصريين كلهم على كرم الضيافة وحسن الإستقبال الذى ليس بجديد عليهم .

فيما أشاد الكثيرين من الوافدين من دولة السودان الشقيقة إلى بحسن وكرم الضيافة التي لمسوها منذ اللحظة الأولى لوصولهم لمصر ، فكل المصريين تكاتفوا لتقديم الخدمات المختلفة لهم ، في ملحمة من مشاعر الأخوة والمحبة الصادقة ، وهذا هو طابع المصريين الأشقاء الذين يقفون معنا على مر التاريخ ، وعبر العصور ، وهذا يعكس المعدن الأصيل لهم ، لأنهم أهل كرم ، وأهل خير ، فشكراً من القلب لأخواننا المصريين على كل شيء ، وبارك الله لهم وعليهم .

ومن بين الجهود المقدمة بأنه تم لأول مرة تم تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبو سمبل للعمل ليلاً ونهاراً ، وهذا ما لم يحدث منذ إفتتاح الميناء البرى في عام 2014 أى قبل 9 سنوات لاستيعاب الأعداد الوافدة السودانيين عبر منفذ قسطل الحدودى البرى.

الوافدين

ويأتى هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود وتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية، وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الموقف الدولى بكركر.

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم وضع الشمندورات المضيئة فى المسافة بين مينائى حجر الشمس بقسطل، وأبو سمبل.

وقال بأنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة انتهت المحافظة من تركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وشباب المتطوعين لتعاونها الكبير مع الأجهزة الحكومية مما ساهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان، لافتاً إلى أن موقف كركر الدولى يشهد جهود مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الاتوبيسات وقطارات السكك الحديدية، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى.