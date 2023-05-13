إحدى مستشفيات أسوان تستقبل سيدة إسبانية فى حالة ولادة

استقبلت إحدى مستشفيات أسوان حالة ولادة لسيدة إسبانية الجنسية حيث إنها كانت موجودة على متن باخرة سياحية، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف بعد تعرضها لآلام الولادة.

وترجع التفاصيل إلى تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بتعرض سيدة إسبانية الجنسية تدعى "كسلدا روندندر" 32 سنة، لآلام طلق الولادة على باخرة سياحية ترسو في النيل عند منطقة كوبري أسوان المعلق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى المستشفى للعرض على الأطباء وعمل اللازم.

ولادة طفل

وتم عرض حالة السيدة الإسبانية والكشف عليها بواسطة الأطباء التابعين للمستشفى لعمل اللازم، وذلك بعد شعورها بآلام طلق الولادة.