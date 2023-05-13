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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لاستيعاب حركة نقل الركاب والبضائع

تشغيل العبارات بين
تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبوسمبل السياحية بحمولة ٥٠ طن وسعة ١٠٠ راكب ، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفائتها ضمن إسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرى ، والتى تقل القادمين من دولة السودان على مدار ٢٤ ساعة نهارا وليلا ، بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة أرصفة ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة .

ويأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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 العبارة النيلية 

تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة ، وإعطاءه تكليفات محددة لخلية التعامل مع الأزمة حيث يتم التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية ، وكذلك الموقف البرى الدولى بكركر للوقوف على الأعداد الوافدة ، وبالتالى تجهيز الخدمات المختلفة لها سواء كانت وجبات جاهزة أو جافة ، بجانب الفرق الطبية والدعم النفسى بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل ، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية ، وموقف الأقاليم للسيرفيس فى إتجاه القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان .

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جهود مكثفة

وأضاف أشرف عطية بأنه تم تكليف الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بذلك ، مع المتابعة الميدانية من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية يتم يومياً ، وعلى مدار الساعة تذليل كافة العقبات .

هذا بجانب التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وبدعم من شباب المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب والإقامة ووسائل النقل ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى  .

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