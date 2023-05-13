تعليم أسوان: لا شكاوى فى امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية

أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022 / 2023 ، وقد قامت المديرية بتذليل كافة العقبات لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه أطمئن على سير الامتحانات من خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس بإدارة إدفو التعليمية شمال المحافظة ، وتم متابعة إنتظام دخول الطلاب للجان وتوزيع الأسئلة فى موعدها وتوفير الهدوء داخل اللجان ومنع محاولات الغش .

الشهادة الإعدادية

وأوضح عبد الكريم لطفى أن هناك 27 ألفا و 334 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم اليوم أمام 303 لجنة بواقع 66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية ، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية ، و39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية ، و74 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية ، و103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

وأضاف لطفى بأنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وتعقيم وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية ، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان ، وتضمن اليوم الأول امتحان مادتى "اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية" ، على أن تنتهى الامتحانات الخميس الموافق 18 مايو بمواد "الهندسة لجميع الطلاب ، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ، ولغة أجنبية ثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات .

أنشطة وجهود

شارك الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في فعاليات "ورشة عمل عن مفاهيم النوع الإجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي" وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، بالمشاركة مع برنامج شباب الاكاديميين بمنتدى حوار الثقافات، الذي يقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين جامعة الاقصر والهيئة الإنجيلية لتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي أهمية المشاركة في ورشة العمل والتي تدور محاورها حول مفاهيم النوع الإجتماعي، والعمل علي دمجها في العمل الاكاديمي لترسيخ مفاهيم النوع الإجتماعي والتطور التاريخي علي مر العصور، والعمل علي نبذ التميز بين أطياف وفئات المجتمع الأكاديمي.

فيما أشار الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر انه تأتي مشاركة جامعة الاقصر في هذه الورشة لتعريف الطلاب بأبرز وأحدث المبادرات التي تهتم بالنوع الإجتماعي، وتهدف ورشة العمل إلي تعلم أهمية مهارة صناعة البودكاست والاستفادة منه في العمل الاكاديمي من خلال المشاركة الفعالة في ورش العمل.