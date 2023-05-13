محافظ أسوان يشارك بالإجتماع التمهيدى لمؤتمر"تطبيقات السياحة الصحيةالمصرية"

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الإجتماع التمهيدى الأول بالقاهرة إستعداداً لإنعقاد المؤتمر الثانى عن " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر فعاليات الإجتماع التمهيدى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، وجيبور بيب محافظ مقاطعة هيفز بدولة المجر الصديقة ، بجانب حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، واللواء خالد عبد الغفار محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح.

السياحة العلاجية

بالإضافة إلى الدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة ، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد ، فضلاً عن ممثلى وزارات التنمية المحلية والصحة والسياحة والأثار.

وفى كلمته التى ألقاها أشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك بعض الحلول المقترحة لجذب السياحة العلاجية بما يتناسب مع المقومات السياحية والطبيعية لأسوان ، وغيرها من مقاصد السياحة المصرية ، والتى تتمثل فى التنسيق بين وزاراتى الصحة والسياحة والأثار لإصدار تراخيص مزاولة هذه المهنة سواء للأطباء أو أطقم التمريض بعد حصولهم على دورات تدريبية فى مجال السياحة العلاجية سواء بفتح مراكز متخصصة داخل الأماكن السياحية المفتوحة أو المنشآت والفنادق السياحية أو تجهيز وتأهيل عدد من المستشفيات والمصحات لممارسة ذلك.

بجانب إدراج هذه المراكز أو المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وإخضاعها للرقابة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لضمان سلامة الإجراءات والتراخيص ، مع تقديم أعلى جودة ممكنة للسائحين والزائرين.

وقال المحافظ بأنه من بين الحلول المقترحة أيضاً وضع إستراتيجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية بالتنسيق بين الهيئة العامة لتنشيط السياحة ، وغرفة الشركات السياحية ووكلات السفر سواء فى وسائل الإعلام أو داخل البورصات والمعارض السياحية الدولية ، بجانب عقد المؤتمرات المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية ، مع إستضافة المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال للوقوف على أحدث المناهج والتقنيات والوسائل التكنولوجية ، وبالتالى الحصول على شهادات دولية معتمدة.

المقومات الطبيعية

وأضاف محافظ أسوان بأننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للإستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان ، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية ، بالإضافة إلى توافر مراكز الإستشفاء والإستجمام ، وفى مقدمتها مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية ، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحى ومطارات وموانئ وشبكة طرق ، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحى.

وأوضح المحافظ بأن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المتخصصة لإحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر ، والإشعاعات المناسبة ( الأشعة فوق البنفسجية ، مع إنخفاض نسبة الرطوبة ) لعلاج الكثير من الأمراض مثل ( الروماتيزم ، والروماتيد ، والجلدية ) ، ولذا فإن العلاج يتمثل فى أسلوب الدفن فى الرمال ، والذى يبدأ إعتباراً من شهر إبريل حتى شهر أكتوبر.

لتكمل السياحة العلاجية الموسم السياحى للأنماط السياحية الثقافية والأثرية ، والسفارى والصيد الذى يبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس ، وهذا ما تستهدفه المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار لتصبح أسوان مقصداً مفتوحاً للأفواج السياحية والزائرين على مدار العام دون توقف حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى حاجة حوالى 2 مليار مريض للسياحة العلاجية ، والإستشفاء البيئى بعيداً عن الأدوية والعلاج الكيميائى .