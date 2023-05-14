تعليم أسوان: حصول 8 مدارس على شهادة الاعتماد والجودة

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 8 مدارس بمديرية التربية والتعليم بأسوان، ضمن مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي صدر لها قرار الهيئة رقم 224 لشهر مايو 2023.

وقدم عبدالكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهاني للمدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة، وهي " روضة مدرسة إدفو بنين بإدارة إدفو التعليمية ، وعلى بن أبى طالب الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية ، وإدفو الثانوية الصناعية الفنية بنات بإدارة إدفو التعليمية ، والطاقة الشمسية ببنبان بإدارة دراو التعليمية ، والسادات الإبتدائية بإدارة دراو التعليمية ، والشهيد روضاوى حسين الابتدائية بإدارة أسوان التعليمية ، والعطوانى الإعدادية الجديدة بإدارة إدفو التعليمية ، والسباعية بنين الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية .

ضمان الجودة

وقام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة إمتحانات الشهادة الاعدادية داخل عدد من لجان صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والفنى بإدارة إدفو التعليمية ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية ، وعبد السلام عبد اللطيف وكيل الإدارة .

واطمأن وكيل الوزارة على إنتظام سير العملية الامتحانية والانضباط داخل اللجان ، وتوفير الهدوء الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان بيسر وسهولة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة ومبردات المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة ، وكذلك وضوح أوراق الأسئلة وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وتابع عبد الكريم لطفى دخول الطلاب على منصة الإختبار الإلكترونى واستلامهم لورقة المفاهيم الخاصة بالمادة وحثهم على الهدوء والتركيز قبل الإجابة على الأسئلة مع التأكد من تسجيل بياناتهم بدقة والحصول على الدعم الفنى عند حدوث أى عائق والاستعانة بمسئولى التطوير التكنولوجى.

وشدد لطفى على متابعة سير وانتظام الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات ، لتذليل أى عقبات أمام أبنائنا الطلاب .

جهود تعليمية

وأكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022 / 2023 ، وقد قامت المديرية بتذليل كافة العقبات لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه أطمئن على سير الامتحانات من خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس بإدارة إدفو التعليمية شمال المحافظة ، وتم متابعة إنتظام دخول الطلاب للجان وتوزيع الأسئلة فى موعدها وتوفير الهدوء داخل اللجان ومنع محاولات الغش .