طبقًا لمعايير التميز الحكومى.. دورة تدريبية لتطوير الأداء المؤسسي للمجتمع المدني بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع جمعية قبس من نور المركزية وذلك بقاعات مركز التدريب ، والتى تستهدف تطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى طبقاً لمعايير التميز الحكومى حيث تم تدريب 60 متدربًا على مدار 3 أيام .

وأشاد أشرف عطية بالمشاركة المجتمعية الجادة من جمعية قبس من نور ، والتى تقدم خدماتها المتنوعة لأهالى المحافظة فى كافة الإتجاهات ، ولتكون بذلك أحد النماذج المشرفة من شركاء النجاح الذين يحرصون على خدمة المجتمع الأسوانى .

دورات تدريبية

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تنظيم دورات تدريبية متنوعة من خلال مركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة سواء المتعلقة بالإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أو الخاصة بتطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى .

وقالت غادة أبو زيد بأن هذه الدورات تحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الأراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين بما يساهم فى توفير الخدمات التدريبية المتميزة ذات الجودة العالية .

وكان قد عقد فرع المجلس بأسوان جلسات تعريفية للرائدات الريفيات وأئمة الأوقاف بنادى أعضاء هيئة التدريس عن المشروعات الجارية تمهيداً لتنفيذ حملتين لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

جهود وأنشطة

ويأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وفرع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب ، تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية فسوف يتم تنفيذ الحملة الأولى لطرق الأبواب فى الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى ، يعقبها تنفيذ الحملة الثانية فى الفترة من 21 إلى 25 مايو حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن والمجتمع وتماسك أبناؤه .