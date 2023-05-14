عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبقًا لمعايير التميز الحكومى.. دورة تدريبية لتطوير الأداء المؤسسي للمجتمع المدني بأسوان

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع جمعية قبس من نور المركزية وذلك بقاعات مركز التدريب ، والتى تستهدف تطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى طبقاً لمعايير التميز الحكومى حيث تم تدريب 60 متدربًا على مدار 3 أيام .

وأشاد أشرف عطية بالمشاركة المجتمعية الجادة من جمعية قبس من نور ، والتى تقدم خدماتها المتنوعة لأهالى المحافظة فى كافة الإتجاهات ، ولتكون بذلك أحد النماذج المشرفة من شركاء النجاح الذين يحرصون على خدمة المجتمع الأسوانى .

محافظ أسوان يشارك بالإجتماع التمهيدى لمؤتمر"تطبيقات السياحة الصحيةالمصرية"

أسوان .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة

دورات تدريبية

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تنظيم دورات تدريبية متنوعة من خلال مركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة سواء المتعلقة بالإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أو الخاصة بتطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى .

وقالت غادة أبو زيد بأن هذه الدورات تحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الأراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين بما يساهم فى توفير الخدمات التدريبية المتميزة ذات الجودة العالية .

وكان قد عقد فرع المجلس بأسوان جلسات تعريفية للرائدات الريفيات وأئمة الأوقاف بنادى أعضاء هيئة التدريس عن المشروعات الجارية تمهيداً لتنفيذ حملتين لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

رئيس جامعة أسوان يشارك بورشة «مفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في العمل الأكاديمي»

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لاستيعاب حركة نقل الركاب والبضائع

جهود وأنشطة

ويأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وفرع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب ، تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية فسوف يتم تنفيذ الحملة الأولى لطرق الأبواب فى الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى ، يعقبها تنفيذ الحملة الثانية فى الفترة من 21 إلى 25 مايو حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن والمجتمع وتماسك أبناؤه .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشارك بالإجتماع التمهيدى لمؤتمر"تطبيقات السياحة الصحيةالمصرية"

ترشيحاتنا

انتخابات تركيا| وزير الخارجية يدلي بصوته ويعلق على طول ورقة الاقتراع؟

منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ