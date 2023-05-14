إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارة نقل مسرعة بتوك توك على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بنطاق مركز دراو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الشطب التابعة لمركز دراو شمال المحافظة ، بعد أن صدمت سيارة نقل بدون لوحات معدنية مركبة توك توك على متنه 3 أشخاص من أسرة واحدة، وفرت هاربة.

حوادث متفرقة

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم "الزوج والزوجة وابن صغير"، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.