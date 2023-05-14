عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان

تصادم
تصادم

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارة نقل مسرعة بتوك توك على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بنطاق مركز دراو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الشطب التابعة لمركز دراو شمال المحافظة ، بعد أن صدمت سيارة نقل بدون لوحات معدنية مركبة توك توك على متنه 3 أشخاص من أسرة واحدة، وفرت هاربة.

محافظ أسوان يشارك بالإجتماع التمهيدى لمؤتمر"تطبيقات السياحة الصحيةالمصرية"

أسوان .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة

حوادث متفرقة 

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم "الزوج والزوجة وابن صغير"، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ميدو: سأقابل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الزمالك

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشارك بالإجتماع التمهيدى لمؤتمر"تطبيقات السياحة الصحيةالمصرية"

ترشيحاتنا

الثقل المصري بالمنطقة.. القاهرة تنجح في وقف العدوان على الفلسطينيين

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ