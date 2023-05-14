وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة إمتحانات الشهادة الاعدادية داخل عدد من لجان صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والفنى بإدارة إدفو التعليمية ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية ، وعبد السلام عبد اللطيف وكيل الإدارة .

وأطمأن وكيل الوزارة على إنتظام سير العملية الامتحانية والانضباط داخل اللجان ، وتوفير الهدوء الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان بيسر وسهولة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة ومبردات المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة ، وكذلك وضوح أوراق الأسئلة وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية.

الشهادة الإعدادية

كما تابع عبد الكريم لطفى دخول الطلاب على منصة الإختبار الإلكترونى واستلامهم لورقة المفاهيم الخاصة بالمادة وحثهم على الهدوء والتركيز قبل الإجابة على الأسئلة مع التأكد من تسجيل بياناتهم بدقة والحصول على الدعم الفنى عند حدوث أى عائق والاستعانة بمسئولى التطوير التكنولوجى.

وشدد لطفى على متابعة سير وانتظام الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات ، لتذليل أى عقبات أمام أبنائنا الطلاب .

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022 / 2023 ، وقد قامت المديرية بتذليل كافة العقبات لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه أطمئن على سير الامتحانات من خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس بإدارة إدفو التعليمية شمال المحافظة ، وتم متابعة إنتظام دخول الطلاب للجان وتوزيع الأسئلة فى موعدها وتوفير الهدوء داخل اللجان ومنع محاولات الغش .

إمتحانات

وأوضح عبد الكريم لطفى أن هناك 27 ألفا و 334 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم اليوم أمام 303 لجنة بواقع 66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية ، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية ، و39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية ، و74 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية ، و103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

وأضاف لطفى بأنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وتعقيم وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية ، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.