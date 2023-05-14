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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسات تعريفية للمجلس القومي للمرأة تمهيدا لتنفيذ حملات طرق الأبواب بأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد فرع المجلس بأسوان جلسات تعريفية للرائدات الريفيات وأئمة الأوقاف بنادى أعضاء هيئة التدريس عن المشروعات الجارية تمهيداً لتنفيذ حملتين لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

ويأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وفرع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب، تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

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طرق الأبواب

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية فسوف يتم تنفيذ الحملة الأولى لطرق الأبواب فى الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى ، يعقبها تنفيذ الحملة الثانية فى الفترة من 21 إلى 25 مايو حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق أقوى تأثير وأوسع انتشار لتعزيز روح الانتماء والولاء، وحماية إستقرار الوطن والمجتمع وتماسك أبناؤه.

 

وقالت هدى مصطفى إنه سبق تنفيذ هذه الحملات التوعوية والتعريفية عقد يوم تدريبى لعدد 50 من الرائدات وصديقات المجلس ، بجانب 10 من أئمة مديرية الأوقاف حيث تهدف الجلسة التدريبية الأولى إلى التعريف برسائل حملة طرق الأبواب ، وكيفية نشرها ، وقد حاضر فيها الدكتور محمد جابر الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ، وقام بعرض 12 رسالة مطلوب توصيلها للسيدات ، وعمل محاكاة للرائدات وتدريبهن على توصيل تلك الرسائل الخاصة برفع وعى ربات المنازل ، وطرق تصديهن للشائعات المغرضة بطرق بسيطة .

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حياة كريمة 

كما تحدث المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة عن ما يتم تنفيذه من جهود ومعدلات إنجاز كبيرة بمشروعات المبادرة الرئاسية ، فيما تهدف الجلسة التدريبية الثانية إلى تناول المشروعات القومية المنفذة بقرى حياة كريمة بالمدن والمراكز ، وعرض جهود المحافظة ، وما حققته من معدلات ونسب تنفيذ فى مختلف قطاعات العمل العام.

 

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الإجتماع التمهيدى الأول بالقاهرة استعداداً لانعقاد المؤتمر الثانى عن " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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