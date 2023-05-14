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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى بمدير قطاع دار الهندسة لمتابعة مشروعات حياة كريمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مدير قطاع دار الهندسة بالصعيد اللواء مجدى أحمد محمود ، وفريق العمل المرافق له ، بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات.

وشهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، كما تم تناول آخر المستجدات فى كل قطاع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن ، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

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حياة كريمة

وتناول اللقاء أيضاً تكثيف العمل والجدية فى إستكمال المشروعات الجارية للمرحلة الأولى ، مع الإسراع فى تسليم المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، وأيضاً إيجاد الحلول الجذرية لتجاوز أى معوقات أو تحديات ، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى بإدراجها فى مخطط المرحلة الثانية.

ووجه اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال ، مؤكداً على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ، ومراحل العمل ، وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

 

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تغيير واقع الحياة

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعى بقرى أسون على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع جمعية قبس من نور المركزية وذلك بقاعات مركز التدريب ، والتى تستهدف تطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى طبقاً لمعايير التميز الحكومى حيث تم تدريب 60 متدرب على مدار 3 أيام .

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