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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسعار.. اللجان التفتيشية المشتركة تواصل حملاتها الرقابية المفاجئة في أسوان

جهود اللجان التفتيشية
جهود اللجان التفتيشية المشتركة بأسوان

واصلت اللجان التفتيشية المشتركة بأسوان تكثيف جهودها من خلال تنظيم الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، بجانب القيام بأعمال التفتيش على المخابز ومحال الجزارة، والتفتيش على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة وكافة الأنشطة التجارية .

وفى هذا الإطار قامت لجنة مشتركة من مفتشى الإدارة العامة لشئون البيئة بحملات تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط بعض المخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين فى العديد من الأنشطة .

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بجانب مراجعة تراخيص الكثير من المنشآت الطبية والعيادات الخاصة بنطاق مدينة أسوان ، وتم توجيه إنذارات للبعض منها لتقنين أوضاعهم ، والإلتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمل هذه المنشآت ، وأداؤها للخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة ، وبما يحقق بدوره الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وكان قد قام فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان بزيارة ميدانية لموقع مشروع الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو للإطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية التى يتم تنفيذها به للحفاظ على سلامة العاملين به .

 

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ولفت فوزى صابر إلى أن الهدف من هذه الزيارات والجولات بالمشروعات المختلفة يأتى فى ظل تعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بالوقوف ميدانياً على خطة الطوارئ والإجراءات المتعددة التى يتم إتخاذها لتحقيق السلامة والصحة المهنية ، وكيفية مواجهة المخاطر ، وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن معها ، فضلاً عن تنفيذ الإسعافات الأولية الهادفة للسيطرة على أى أحداث طارئة أولاً بأول .

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