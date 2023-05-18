شهود عيان يروون تفاصيل مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث جنوب أسوان

نعرض عبر منصة " صدى البلد " ما قام بروايته عدد من شهود العيان حول تفاصيل وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بطريق شرق العوينات جنوب أسوان مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين.

فقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث الذى وقع بطريق شرق العوينات جنوب أسوان جاء نتيجة إختلال عجلة القيادة فى يد السائقين، مما أدى إلى تصادم 4 سيارات دفعة واحدة، بينهم سيارتى نقل ثقيل، وسيارتين أخرتين ربع نقل مما أسفر إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين.

حوادث متفرقة

وعلى الفور قام العديد من السائقين الذين تصادف مرورهم على الطريق أثناء وقوع الحادث بالتعامل مع الحادث ، وإستدعاء سيارات الإسعاف، التى وصلت على الفور، وتم نقل المصابين بمعاونة السائقين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان قد شهد طريق شرق العوينات جنوب أسوان وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم سيارتى نقل ثقيل، وسيارتين أخرتين ربع نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وقد ضمت قائمة المصابين كل من شريف أحمد جلال 23 سنة، والذى أصيب بكدمات بالظهر وجرح بالرأس، وجمال ماهر أحمد 15 سنة، والذى أصيب بجرح سطحي بالرأس، وخلف حامد خلف 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وماجد نادر جرجس 15 سنة، ومحمد رجب محمد 34 سنة، وإصابته جرح بالرأس وكدمات بالظهر، ومقلد رمضان مقلد، عمره 20 سنة، وإصابته جرح بالرأس، ومحمد حسن حسين 15 سنة، وإصابته شبه كسر بالضلوع.

وأسماء المتوفين تضمنت عبد الباسط سلامه ضوي، وعبد الوهاب أحمد عبد الوهاب، ونور محمد عليوة، وجميعهم من محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفين إلى المشرحة، وذلك للانتهاء من تصريح الدفن.