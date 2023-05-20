تعليم أسوان تحصد المركزين الثانى والرابع جمهورياً في المسابقة الثقافية البحثية الكبرى

فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بمركزين متميزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسى 2022\2023، والتى تأتي فى ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقدم عبد الكريم لطفى، وكيل الوزارة، أجمل وأرق التهانى القلبية للطالبة ملك محمد مصطفى الضوى، بمدرسة على مبارك الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة "مرحلة إعدادية"، وكذلك الطالبة منة الله محمد مصطفى الضوى، بمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مرحلة ثانوية".

متميزون

وقدم التهنئة كذلك لعبد الحميد زكى، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية"المشرف العام على المسابقة"، وجميع من ساهموا فى هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك للمدرستين الفائزتين وجميع العاملين بها، وأيضاً لفيصل نعيم، مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد السانوسى، مدير عام الخدمات التربوية، ولغنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.

وتقدمت أسوان هذا العام بـ58 متسابقا من مختلف المراحل التعليمية.

أنشطة تعليمية

وعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً مع قيادات مديرية التربية والتعليم، ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور اللواء يسرى عبد الله، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفى كلمته، رحب اللواء أشرف عطية بوزير التربية والتعليم، والوفد المرافق لهم لزيارة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقدم فى كل لحظة جميع أوجه الدعم اللامحدود فى مختلف قطاعات العمل العام، خاصة للارتقاء بجودة التعليم فى مصر لتصبح فى مصاف الدول المتقدمة.

وقال المحافظ: “إننا نحن الآن نجنى ثمار ذلك، بإنجاز العديد من المشروعات فى المجالات والقطاعات المختلفة سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل والتحديث، وأيضاً مشروعات المبادرات الرئاسية “حياة كريمة”، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر ، وكذا الخطة الاستثمارية الموحدة، علاوة على التوسع فى جذب الاستثمارات، وغيرها الكثير والكثير”.