جامعة أسوان : خدمات إلكترونية جديدة بموقعنا لمواكبة التحول الرقمي

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام 2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية تم إطلاق موقع الجامعة في ثوبه الجديد منذ أشهر مضت ، ليتم استخدامه للدخول في مسابقة التصنيف الدولي الجديدة ، متمنياً الحصول على مركز أفضل ، لأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة.

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة أسوان حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والـ 13 عربياً في التصنيف الدولي لعام 2023/2022، وجاء ذلك حسب تقرير مجلة “Times Higher Education” الأمريكية ، ولذالك كان لزاماً علينا المضي قدمًا نحو تطوير الموقع الجديد والسعي لتوفير كافه الخدمات بشكل الكتروني، (https://aswu.edu.eg/) ، كما تم تصميم وبناء موقع جامعة أسوان باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة ليواكب المواقع العالمية ليماثل الجامعات العالمية المتقدمة والمرموقة دوليا.

التحول الرقمى

فيما أوضح الدكتور علي محمد عبد العزيز مدير البوابة الإلكترونية جامعة أسوان بأنه تم تفعيل بوابة الخدمات الرقمية والتي من خلالها يمكن توفير كافة الخدمات الجامعية مستقبلا مما يسهل إتمام العمليات وتوفير النفقات والورقيات ، وتم حالياً توفير ٤ خدمات مختلفة ، أولا بنك البرمجيات وهو بنك يحتوي علي برامج أصليه من شركه مايكروسوفت حيث استطعنا توفير نسخه اصليه من نسخ مايكروسوفت ويندوز لكافه منتسبي جامعه أسوان. وتم الاخذ في الاعتبار الفروق بين الأجهزة و لذا تم توفير نسخ ويندوز ١١، ١٠ للأجهزة الحديثة و نسخ ويندوز ٧،٨ للأجهزة القديمة.

كما تم أيضا توفير نسخ ويندوز ٢سيرفر ٢٠٢٢ و سكيول سيرفر لإدارة الخوادم ومراكز وقواعد البيانات، هذا ولم ننسي الاهتمام بالمبرمجين الصغار حيث تم توفير نسخ مايكروسوفت فيجوال استديو النسخ الاحترافية ومايكروسوفت أزور ، والتي تعتبر خدمة حوسبة سحابية تقوم بانشاء واختبار وتنصيب وإدارة تطبيقات وخدمات من خلال شبكة عالميه من مراكز بيانات مركز بيانات تتم ادارتها من خلال شركة مايكروسوفت وكما انه يدعم انظمة تشغيل أخرى أيضا. وبالتالي يستطيع الطالب بناء برامج ورفعها علي الخادم بكل سهوله ويمكنه بيعها وبالتالي يستطيع الدخول الي عالم البرمجيات والحصول على أرباح أيضاً .

وأوضح مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة، أنه تم توفير مايكروسوفت أوفيس ٢٠٢١ كامل ويتم الحصول علي كافة هذه الخدمات فقط باستخدام الايميل الجامعي لجامعه أسوان. وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات مهمه جدا للجامعة حيث ان الكيان الحكومي لابد ان يستخدم نسخ اصليه حيث ان ذلك يحافظ على حقوق الملكية وحقوق النشر علاوة علي تقليل الاختراق والقرصنة والهجمات السيبرانيه حيث يعتبر وجود نسخ ويندوز غير اصليه من اهم الطرق التي يستخدمها المخترقين لاختراق الأجهزة.

الدراسات العليا

وأشار إلى أنه تم تصميم وانشاء واطلاق خدمات المكتبة الرقمية أونلاين والتي تقدم العديد من الخدمات لطلاب الدراسات العليا، مثل فحص تشابه عنوان الرسالة وفحص اقتباس الرسائل الجامعية وإيداع رسالة جامعية مجازة كما تقوم بالعديد من الخدمات لأعضاء هيئة التدريس في فحص أبحاث الترقيات وفحص للبحث قبل النشر وفحص أبحاث الجوائز والحوافز لتشجيع السادة الباحثين وتطوير عمليه البحث العلمي ، وتعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة حيث من خلالها يمكننا الحفاظ علي الحقوق الأدبية للأبحاث والتأكد من أن نسب الاقتباس ف الحدود المسموحة، علاوة علي ربط هذه الخدمة ببنك المعرفة وبالتالي الاستفادة من كافه الأبحاث بشكل الكتروني بدلا من تخزينها بشكل ورقي.

وحتي يتمكن طالب الخدمه من الحصول عليها لابد له من الحصول علي بريد جامعي ينتسب لجامعه أسوان، لذا كان علينا توفير هذه الخدمه أيضا بشكل الكتروني حيث يستطيع الطالب الدخول علي موقع جامعة أسوان (https://aswu.edu.eg/) ، ثم اختيار بوابه الخدمات الرقمية واختيار خدمة البريد الجامعي، ثم انشاء بريد جامعي وعليه يتم انشاء الايميل الكترونيا بعد التأكد من صحه البيانات ، ويتم بعدها استرجاع الإيميل وبياناته باستخدام الرقم القومي حيث انه تم ربط الايميل بالرقم القومي ورقم التليفون أيضاً ، وجاري العمل حالياً علي توفير خدمة الدفع الإلكتروني حتي نتمكن من توفير الخدمة بشكل كامل والدخول الي الأسواق العالمية كما تيم العمل علي تصميم وإنشاء العديد من التطبيقات الأخرى لتسهيل وتوفيرالخدمات الإلكترونية .