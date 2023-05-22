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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تعليم أسوان : لجان ورصد إلكتروني لتقدير درجات امتحانات الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتفقد لجان تقدير الدرجات

تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة .

وإطمأن وكيل الوزارة على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية ، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم ، مشدداً على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ، حيث أننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب ، وأشاد بالجهد المبذول من قبل المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".

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لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

كما تابع وكيل الوزارة الحجرة الخاصة بالكنترول والرصد الإلكترونى للدرجات ، وأشاد بالانضباط والنظام فى العمل وطالبهم بالتأنى والتركيز وتحرى الدقة مع رصد الدرجات يومياً أولاً بأول ، وبذل المزيد من الجهد لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

 وطالب لطفى مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية السادة المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة ، وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه السادة المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة ، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

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إعلان النتائج

وطالب وكيل الوزارة أبناءه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن أعمال التصحيح بدأت أمس ، وأنه فور إنتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية،  وتمنى النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

بدأت أعمال لجان تقدير الدرجات أمس السبت ٢٠ مايو  بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الخميس الماضى ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة ٢٧,٣٣٤ طالباً /طالبة بعدد لجان ٣٠٣ لجنة .

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