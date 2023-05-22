قومى المرأة بأسوان:250 زيارة طرق الأبواب و32 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم فعاليات الحملة التوعوية لطرق الأبواب بعنوان “ بلدى أمانة “ فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” .

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه تم تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى 12053رجل وسيدة وطفل من الأهالى داخل 50 من القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين ، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية .

تنمية الأسرة المصرية

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء والمشاركة بإيجابية لحماية إستقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع ، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة ) .

وأوضحت هدى مصطفى بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم إستكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 1700 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروى ، لافته إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

أنشطة وجهود

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتكثيف الندوات التعريفية والتوعوية لتوضيح آلية وكيفية التقدم فى الدورة الثانية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة ( https://www.sgg.eg ) ، ومتابعة آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان ( http://green.aswan.gov.eg ) .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.