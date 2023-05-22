عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين موقف توريد القمح ومشروعات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات .

وتابع وزير التنمية المحلية في بداية الإجتماع موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، بالإضافة إلى إستمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد .

أسوان تواصل توريد كميات القمح بنسبة 73% بالصوامع والهناجر.. شاهد

محافظ أسوان يوجه بتجهيز ملف لتعزيز فرص فوز المحافظة بلقب عاصمة السياحة العربية

وزارة التنمية المحلية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

وخلال الاجتماع استعرض السادة المحافظين معدلات توريد القمح التي وصلت إلي الشون والصوامع في جميع المحافظات حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميدانى للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم ، كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الآثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيداً لإنطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير ، وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، حيث تم استعراض جهود المحافظات فيما يخص اجراءات تخصيص الأراضى لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع السادة المحافظين تنفيذ قانون المحال العامة وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة ، كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الإنتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات فى التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد " آمنة " على أهمية دفع معدلات العمل فى التجهيزات الإنشائية وتذليل اى تحديات للإنتهاء منها وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة وغرف العمليات المتخصصة بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة ودقة عالية في أقل وقت ممكن .

يونيسيف ومنظمة الهجرة والأغذية العالمي في زيارة لمديرية تعليم أسوان

تعليم أسوان: بدء الامتحانات العملية والمعملية بالدبلومات الفنية .. غدا

المحافظين

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع باستعراض توجيهات السيد رئيس الوزراء فيما يخص حل مشاكل المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية خاصة بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه السيد رئيس الجمهورية في إجتماعه الأول الأسبوع الماضى .

حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة الشخصية من السادة المحافظين لهذا الملف الحيوي والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات بما يساهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

أسوان تواصل توريد كميات القمح بنسبة 73% بالصوامع والهناجر.. شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني يمنح"المطيري" نجمة الاستحقاق والتميز من وسام الدولة

خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

مستقبلها على المحك .. مخالفة سرعة تضع وزيرة الداخلية البريطانية في ورطة

العمل العربية تهدي الوزير حسن شحاتة درع المنظمة

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

فيديو

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ