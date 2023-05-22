محافظ أسوان: مكافأة مالية للفائزة بالمركز الأول جمهورياً بمسابقة القرآن الكريم

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، صرف مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وشهادة تقدير للطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك تكريماً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً ، بالإضافة إلى الأربعين النووية .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لمسئولي التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لإنطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات ، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجارى ، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل، وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى .

مسابقة القرآن الكريم

وشدد محافظ أسوان ، على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات ، بالإضافة إلى الإلتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان ، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب باجمالي 16 ألف و 305 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم .

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للاستعدادات الجارية على محافظ أسوان، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية ، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعة لتسهيل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، والتعامل الفوري مع أى أحداث طارئة .

جهود تعليمية

من جانبه ، أوضح عبد الكريم لطفى ، أنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات ، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى ، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات ، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات ، ولجنة تجاري نظام ٥ سنوات ، ولجنتين فندقي نظام ٣ سنوات .

بجانب لجنة واحدة فندقي نظام ٥ سنوات ، و٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات ، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان ، و 5 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة ، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو ، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو .