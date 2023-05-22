عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مكافأة مالية للفائزة بالمركز الأول جمهورياً بمسابقة القرآن الكريم

مكافأة من محافظ أسوان
مكافأة من محافظ أسوان للطالبة إسراء

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، صرف مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وشهادة تقدير للطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين " بالمرحلة الإعدادية " لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023 ، وذلك تكريماً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً ، بالإضافة إلى الأربعين النووية .

 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لمسئولي التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لإنطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات ، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجارى ، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل، وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى .

قرار حكومي باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي أكتوبر – أسوان منفعة العامة

مسابقة القرآن الكريم 

وشدد محافظ أسوان ، على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات ، بالإضافة إلى الإلتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان ، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب باجمالي 16 ألف و 305 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم .

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للاستعدادات الجارية على محافظ أسوان، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية ، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعة لتسهيل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، والتعامل الفوري مع أى أحداث طارئة .

جهود تعليمية

من جانبه ، أوضح عبد الكريم لطفى ، أنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات ، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى ، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات  ، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات ، ولجنة تجاري نظام ٥ سنوات ، ولجنتين فندقي نظام ٣ سنوات .

بجانب لجنة واحدة فندقي نظام ٥ سنوات ، و٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات ، ولجنة واحدة تعليم مزدوج  منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان ، و 5 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة ، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو ، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من الجيش السوداني إلى المواطنين بشأن لجان المقاومة

تقديم المدارس التجريبية 2024 .. الرابط والموعد والتفاصيل كاملة

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

حرب عالمية ثالثة.. الغرب يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي.. تفاصيل

يعنيان ما يقولان.. الكرملين يشيد بالعلاقات بين بوتين وأردوغان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ