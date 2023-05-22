قرار حكومي باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي أكتوبر – أسوان منفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الإثنين، رقم (1773) لسنة 2023 ،قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ( 6 أكتوبر – أسوان – أبوسمبل)، في المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل بطول 470 كم فى نطاق محافظات (الأقصر – أسوان – الوادى الجديد)، بمساره ومرافقه وجميع منشآته وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.

يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.