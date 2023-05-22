عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

جانب من العرض
جانب من العرض

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى.

وشدد محافظ أسوان، على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، إضافةً إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 16 ألف و 305 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم .

ربط قضايا القارة بالبحث العلمي| الدراسات الإفريقية جامعة أسوان يناقش 4 رسائل دكتوراة

جامعة أسوان : خدمات إلكترونية جديدة بموقعنا لمواكبة التحول الرقمي

الدبلومات الفنية

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للإستعدادات الجارية على محافظ أسوان ، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية ، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعه  لتسهيل أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية ، والتعامل الفوري مع أى أحداث طارئة .

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات ، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى ، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات  ، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات ، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات ، ولجنتان فندقى نظام ٣ سنوات ، ولجنة واحدة فندقى نظام ٥ سنوات ، و ٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات ، ولجنة واحدة تعليم مزدوج  منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان ، و 5 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة ، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو ، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو .

 

تجهيز الإستراحات

ولفت لطفى إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع ٤٠ إستراحة من بينهم 7 إستراحات بإدارة أسوان ، و ٨ إستراحات بإدارة نصر النوبة ، و ٣ إستراحات بإدارة دراو ، و  ٩ إستراحات بإدارة كوم أمبو ، و ١٣ إستراحة بإدارة إدفو .

وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها ، وبوتاجازات ، وتليفزيونات ، وثلاجات ، ومراوح ، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين ، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع ، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

5 ملايين دولار دعما لجهود الأمم المتحدة بمصر لمساعدة الفارين من السودان

المالية توضح مزايا توقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي

تفاصيل غريبة عن أنفاق سرية تحت قصر بوتين.. فما حكايتها؟

رسميا.. سنان أوغلو يعلن تأييده لـ أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

بيان عاجل من البنتاجون بعد أنباء وقوع انفجار قوي بمبنى الوزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تُباع وتُشترى ولها زبونها.. عملة قديمة تساوي مليون جنيه| دور عليها في بيتك

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ