محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولي التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى.

وشدد محافظ أسوان، على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، إضافةً إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 16 ألف و 305 طالب وطالبة موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم ، وتوفير المناخ الملائم لهم .

الدبلومات الفنية

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم للإستعدادات الجارية على محافظ أسوان ، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية ، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً لبروتوكولات التعاون الموقعه لتسهيل أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية ، والتعامل الفوري مع أى أحداث طارئة .

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام ٣ سنوات ، و ٧ لجان صناعى إعداد مهنى ، ولجنة صناعى نظام ٥ سنوات ، و ١٩ لجنة تجارى نظام ٣ سنوات ، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات ، ولجنتان فندقى نظام ٣ سنوات ، ولجنة واحدة فندقى نظام ٥ سنوات ، و ٤ لجان زراعى نظام ٣سنوات ، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم ٢٣ لجنة بإدارة أسوان ، و 5 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة ، و ١٢ لجنة بإدارة كوم أمبو ، و ٢٢ لجنة بإدارة إدفو .

تجهيز الإستراحات

ولفت لطفى إلى أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع ٤٠ إستراحة من بينهم 7 إستراحات بإدارة أسوان ، و ٨ إستراحات بإدارة نصر النوبة ، و ٣ إستراحات بإدارة دراو ، و ٩ إستراحات بإدارة كوم أمبو ، و ١٣ إستراحة بإدارة إدفو .

وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها ، وبوتاجازات ، وتليفزيونات ، وثلاجات ، ومراوح ، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين ، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع ، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية.