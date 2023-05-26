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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان

جهود متواصلة بالمحليات
جهود متواصلة بالمحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتنفيذ لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإستكمال جهود الموجة الـ 21 لإزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، والنظافة العامة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، مع القيام عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل العام

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة لحالة تعدى على مساحة 40 م2، وذلك بشارع شرق البندر بنطاق حى غرب المدينة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى تزامن مع بدء وصول أطقم الينفورم الخاص بالعاملين فى منظومة النظافة ، والذى تم فيه مراعاة كافة أوجه المظهر الحضارى ، والخامات الملائمة للبيئة ، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال ، ووصول المعدات والسيارات الجديدة ، والتى سيتم تدعيم المنظومة بها بإجمالى 40 سيارة ومعدة. 

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الأعمال بمشروعات التطوير والتحديث

جهود المحليات

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى بتنفيذ أعمال تغيير كشافات الإنارة المعطلة بالأعقاب بحرى على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة. 

وفى نفس السياق استكملت الوحدة المحلية لمدينة السباعية جهودها لتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية العاملة فى خدمة المجتمع المحلى حيث تم تغيير خطوط مياة الشرب الإسبستوس القديمة بخطوط بلاستيك حديثة بطول ٥٠٠ متر طولى "  ٤ بوصة " لبعض شوارع المدينة بمناطق  البدرات والشيخ تاج ليصبح ما تم تغييره حتى الآن لمسافة ٢٥٠٠ متر طولى بشوارع المدينة وذلك بإشراف فنى من فرع شركة مياه الشرب بإدفو .

 

حملات مكبرة

وتم تنظيم حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدى على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش ، وعدد من الشوارع الفرعية وسط مدينة أسوان ، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية فى إحداث حالة من التكدس والإزدحام المرورى بهذه الشوارع. 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع عدد 1150 حالة إشغال ، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات ، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة ، فيما شارك فى الحملة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان المحافظة ، وكل من نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى مسئولي شرطة المرافق وحماية المستهلك والصحة والبيئة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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