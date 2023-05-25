محافظ أسوان يوجه بتكثيف الأعمال بمشروعات التطوير والتحديث

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية ، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذه المشروعات ، وخاصة مشروع تطوير منطقة الطابية ، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة ، بالإضافة إلى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة ، مع فتح محور جديد سيعمل على سيولة الحركة المرورية ، وأيضاً ساحة إنتظار السيارات واللاندسكيب والحدائق والمسطحات الخضراء والبرجولات والنوافير والأماكن الترفيهية ودور المناسبات .

ويأتي ذلك فى ضوء المتابعة الدورية للواء أشرف عطية محافظ أسوان للموقف التنفيذى للمشروعات الجارية المتعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وخاصة عقب قيامه بالجولات الميدانية المفاجئة لهذه المشروعات .

مشروعات التطوير والتحديث

مشروعات التطوير والتحديث بأسوان

كما تابع اللواء أشرف عطية أعمال تركيب التند والمظلات للمحلات التجارية والبازارات بالقطاعين الثالث والرابع بالسوق السياحى القديم ، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع تطوير السوق السياحى بطول 2500 متر ، موزعين على 4 قطاعات .

فيما شدد أشرف عطية على الإسراع بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، وكورنيش النيل الجديد بطول 13 كم ، مع تلافى الملاحظات أولاً بأول ، وخاصة فى الأجزاء التى تم الإنتهاء منها فى المستوى الأول للكورنيش القديم ، وكذلك بعض الأجزاء فى الكورنيش الجديد .

ولفت عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل ، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر ، وهو الذى سيتوازى معه تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر ، فضلاً عن منطقة معابد فيله .

عواصم المحافظات

مشروعات التطوير والتحديث بأسوان

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، وتم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.