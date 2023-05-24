عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع الجهود والأنشطة المبذولة بالوحدات المحلية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض فضاء خلف منطقة المقاولون العرب بنطاق حى جنوب ، والتى تم رصدها أثناء المرور الميدانى على المتغيرات المكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيطية بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر ، بالإضافة إلى قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء بمنطقة المحمودية ، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بحديقة السلام ، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة .

الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان يناقش اقتراح بتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

محافظ أسوان يكرم مدير عام الثقافة لبلوغها السن القانونية للمعاش

إزالة تعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمشاركة مديرية الطب البيطرى بالوقوف ميدانياً على شكوى أحد المواطنين الواردة بشأن قيام أحد الجزارين بمنطقة الملقطة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وقد تم التوجه إلى محل الجزارة التابع له ، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة من إعدام بعض اللحوم لعدم جودتها ، مع تحرير المخالفات المتنوعة ، وإستصدار قرار غلق وتشميع للمحل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار مشروعات التطوير والتحديث، مضيفا أنهم يسابقون الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وخاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان.

محافظ أسوان: الفترة المقبلة تشهد حصاد ثمار مشروعات التطوير

محافظ أسوان: إنشاء كوبري للمشاة بالسيل الجديد والكاجوج وآخر لمزلقان كلية الهندسة

جهود

وأيضاً منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.

كما تشمل المشروعات، إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر ، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة ، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان يناقش اقتراح بتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

ترشيحاتنا

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ