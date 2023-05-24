محافظ أسوان يتابع الجهود والأنشطة المبذولة بالوحدات المحلية

تستكمل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض فضاء خلف منطقة المقاولون العرب بنطاق حى جنوب ، والتى تم رصدها أثناء المرور الميدانى على المتغيرات المكانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيطية بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر ، بالإضافة إلى قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء بمنطقة المحمودية ، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بحديقة السلام ، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة .

إزالة تعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمشاركة مديرية الطب البيطرى بالوقوف ميدانياً على شكوى أحد المواطنين الواردة بشأن قيام أحد الجزارين بمنطقة الملقطة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، وقد تم التوجه إلى محل الجزارة التابع له ، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة من إعدام بعض اللحوم لعدم جودتها ، مع تحرير المخالفات المتنوعة ، وإستصدار قرار غلق وتشميع للمحل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار مشروعات التطوير والتحديث، مضيفا أنهم يسابقون الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وخاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان.

جهود

وأيضاً منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.

كما تشمل المشروعات، إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر ، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة ، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية ، والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً .