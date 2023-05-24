الشباب والرياضة بأسوان تنفذ تدريب المسرح الصامت الأول لجذب المشاهدين بطريقة إبداعية

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتدريب بعض الأشخاص من ذوى الإعاقة والأشخاص غير ذوى الإعاقة على بعض التدريبات المسرحية مثل الوقوف علي المسرح، والارتجال، والثقة بالنفس، والتعبير الحركي، والسيناريو وذلك ضمن برنامج " المسرح الصامت ".

ويعد المسرح الصامت من أهم الأشكال التعبيرية التى يمكن الإستعانة بها من أجل تقديم فرجات درامية مثيرة تجذب المشاهدين بطريقة إبداعية ساحرة ، وتخلب ذهنهم فنياً وجمالياً .



المسرح الصامت

ومن هنا فإن المسرح الصامت أو ما يسمى بالميم أو البانتوميم يشغل كثيرًا خطاب الصمت الذي يعبر سيميائياً ورمزياً عن مجموعة من القضايا الذاتية والموضوعية أكثر مما يعبر عنها الحوار المباشر.

ويأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير شباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى(GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية فى إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية، وضمن الجهود الهادفة لمناقشة القضايا المجتمعية فى فترة المراهقة، وتنظيم الأسرة.

أنشطة شبابية

وكان قد واصل الملتقى الكشفى بأسوان فعالياته التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة لتنمية النشء تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويتم تنظيم الفعاليات بدعم من جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة من إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة مع المديرية لمتابعة مجريات تنفيذ البرنامج أولاً بأول.

ومن جانبه رحب ناصر سليم مدير المديرية بالمشاركين، مشيداً بما تحققه مثل هذه الملتقيات من إستفادة للمشاركين في مختلف المجالات وذلك بحضوره برفقه وكلاء المديرية للفعاليات المختلفة من ندوات وعرض لمهارات التخييم وحياة الخلاء، بجانب الأنشطة الاخري التي تمثلت في جلسة عن الإسعافات الأولية وجلسة عن الملصق الفني والجريدة وتقديم مسرح العرائس.

وأختتمت بعرض يشارك في الملتقي طلائع محافظات أسوان وفنا والأقصر والبحر الاحمر حيث تقام الفعاليات بالمدينة الشبابية بأسوان في الفترة من ٢١ مايو إليى ٢٤ مايو الجارى، والتى تهدف الكشفية فيها إلى تعلم مجموعة متنوعة من المهارات التى يجب أن يتحلى بها ممارسى الكشافة بكافة فروعها .