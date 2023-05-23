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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان يبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انعقد اليوم الثلاثاء مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (111) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة أعمال المجلس.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين خلال إنعقاد المجلس علي إستعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022 ، وذلك وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي سرعة إنهاء كل كليات الجامعة من إعلان نتائج الإمتحانات عقب إنتهاء الطلاب من أدائها.

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امتحانات

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعلمية من تطبيق إجراءات وقواعد أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني من توفير لجان مجهزة للطلاب مع توفير الرعاية الطبية خلال أيام الإمتحانات والعمل علي تشكيل الكنترولات وتوافر المراقبين لأعمال الامتحانات التي سوف تبدأ من يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023 .

وكان قد قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان امتحانات كلية التمريض ، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة. 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين على أن كلية التمريض بجامعة أسوان تم إنشاؤها منذ عام (2012) والتي تضم (8) أقسام وهي تمريض باطني، وتمريض جراحة ، وتمريض نساء وتوليد ، وتمريض أطفال ، وتمريض مسنين ، بجانب تمريض صحة عامة ، وتمريض إدارة مستشفيات،  وتمريض نفسي ، وهى تعد من الكليات التي بها كثافة عالية من الطلاب.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بأنه قام بالاطمئنان علي انتظام أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية للعام الجامعي 2022/ 2023  .

 

أنشطة جامعية

كما قام بتفقد مركز الإختبارات الإلكترونية بالمقر الإدارى الجديد بالحرم الجامعى بصحارى ، والذى يضم (7) معامل إلكترونية تتراوح سِعة المعمل ما بين 50 إلى 220جهاز كمبيوتر بإجمالى عدد 730جهاز لخدمة طلاب الجامعة ، لأداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب باقي الكليات الـ  19 ، والتي سوف تنطلق مع بداية الأسبوع القادم.

وكان قد قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام  2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية .

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