نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التمريض

قام اليوم الإثنين الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بتفقد لجان امتحانات كلية التمريض ، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين على أن كلية التمريض بجامعة أسوان تم إنشاؤها منذ عام (2012) والتي تضم (8) أقسام وهي تمريض باطني، وتمريض جراحة ، وتمريض نساء وتوليد ، وتمريض أطفال ، وتمريض مسنين ، بجانب تمريض صحة عامة ، وتمريض إدارة مستشفيات، وتمريض نفسي ، وهى تعد من الكليات التي بها كثافة عالية من الطلاب.

امتحانات

نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد إمتحانات كلية التمريض

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بأنه قام بالاطمئنان علي انتظام أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني الإلكترونية للعام الجامعي 2022/ 2023 .

كما قام بتفقد مركز الإختبارات الإلكترونية بالمقر الإدارى الجديد بالحرم الجامعى بصحارى ، والذى يضم (7) معامل إلكترونية تتراوح سِعة المعمل ما بين 50 إلى 220جهاز كمبيوتر بإجمالى عدد 730جهاز لخدمة طلاب الجامعة ، لأداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب باقي الكليات الـ 19 ، والتي سوف تنطلق مع بداية الأسبوع القادم.

جهود جامعية

وكان قد قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام 2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية تم إطلاق موقع الجامعة في ثوبه الجديد منذ أشهر مضت ، ليتم استخدامه للدخول في مسابقة التصنيف الدولي الجديدة ، متمنياً الحصول على مركز أفضل ، لأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة.

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة أسوان حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والـ 13 عربياً في التصنيف الدولي لعام 2023/2022، وجاء ذلك حسب تقرير مجلة “Times Higher Education” الأمريكية ، ولذالك كان لزاماً علينا المضي قدمًا نحو تطوير الموقع الجديد والسعي لتوفير كافه الخدمات بشكل الكتروني، (https://aswu.edu.eg/) ، كما تم تصميم وبناء موقع جامعة أسوان باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة ليواكب المواقع العالمية ليماثل الجامعات العالمية المتقدمة والمرموقة دوليا.