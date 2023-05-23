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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة إدفو لحضور مراسم الصلح بين عائلتين بقرية القارة

مراسم الصلح بين عائلتين
مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

وسط أجواء من العفو والتسامح ، وبحضور أكثر من 6 آلاف مواطن، أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، لحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل عباس مصرى بعزبة المصرى، وآل نور بالدقاديق، وذلك بقرية القارة بالكلح غرب التابعة لمركز إدفو، والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة.

وقد حضر الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها قيام عائلة آل نور بالدقاديق بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل عباس مصرى، وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل .

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مراسم صلح

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو، أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة، وقال: “وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبنائه المخلصين الأوفياء”.

وقدم المحافظ تحيته لجميع الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.

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جهود

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولى التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة عصام نحمده، والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الإخوة السودانيين بحى الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، وقد تم دعم هذه القوافل بجميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة جهودها لتقديم جميع أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر.

مراسم الصلح بين عائلتين بإدفو
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