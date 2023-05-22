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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان لوفد قومى حقوق الإنسان: ندعم ونساند الوافدين من السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمود بسيونى عضو المجلس ، ومقرر لجنة الشكاوى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى إدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان حيث شهد اللقاء التأكيد على نقل التجربة الناجحة لأسوان فى تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية والجماهيرية بمبادرات رائدة فى مجال حقوق الإنسان للمحافظات الأخرى .

 

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المواطن الأسوانى هو محور الإهتمام الأساسى ، والركيزة التى تقوم عليها فلسفة العمل التنفيذى من أجل إيجاد الحلول الجذرية لمشاكله وهمومه، وتلبية متطلباته حيث أن هناك العديد من قنوات الإتصال المباشرة سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الجولات الميدانية أو التطبيقات التكنولوجية المختلفة ضمن مشروع التحول الرقمى ، والذى يقدم 82 خدمة ، ويضم مركز رئيسى و 11 مركز تكنولوجى و 7 تطبيقات عملية .

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حقوق الإنسان 

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تتكامل وتتعاون كافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للقادمين من دولة السودان عبر المعابر البرية أو أماكن التجمعات ، والتى تم تشهد تقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والمعيشية واللوجستية فى ملحمة تتضافر فيها الجهود الحكومية والمجتمع المدنى وشباب المتطوعين وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا عام 2020 أو تداعيات أزمة السيول فى نوفمبر 2021 ، وأخيراً مواجهة تداعيات الأزمة السودانية حالياً إيماناً منا بأن الأشقاء السودانيين تربطنا بهم قواسم مشتركة من الجوار والمصاهرة والقرابة ، والمصير الواحد .

من جانبه نقل محمود بسيونى تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تأتى هذه الزيارة الميدانية لأسوان للوقوف على التجربة الناجحة للمحافظة فى مجال حقوق الإنسان بتكامل الخدمات الجماهيرية المقدمة ، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين حيث سيتم توثيق التعاون فى هذا الإتجاه للإستفادة من هذه التجربة ونقلها للأخرين .

 

منظومة الشكاوى الحكومية 

وأشاد بسيونى بتصدر أسوان للمراكز الأولى فى منظومة الشكاوى الحكومية ، وهو الذى يعكس الجهد المبذول من القيادة التنفيذية بالمحافظة فى الإستماع للشكاوى ، والعمل على تلبية المطالب الأساسية ، ليساهم ذلك فى توفير حياة كريمة له .

وعقب إنتهاء اللقاء حرص وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان على زيارة مركز التحول الرقمى ونظم المعلومات ، وأيضاً المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى صيدلية مبادرة " الناس لبعضهم " ، فضلاً عن عقد لقاءات مع الوافدين السودانيين ومسئولى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، والمبادرات المجتمعية داخل المعابر البرية  .

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