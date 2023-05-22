عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد سيارات النظافة ضمن أسطول معدات جديدة بتكلفة 70مليون جنيه

السيارات الجديدة
السيارات الجديدة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيارات القلاب الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه وهو الذى يأتي فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة النظافة العامة ، وللحفاظ على البانوراما الجمالية .

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

كما أطمئن المحافظ على حركة التشغيل للسيارة والقلاب الملحق بها ، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات التى تم توفيرها داخل كل سيارة .

 

أسطول سيارات

وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والمهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة أكد محافظ أسوان أننا نعمل جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وشدد المحافظ على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك .

 

حقوق الإنسان 

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التقى  بوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمود بسيونى عضو المجلس ، ومقرر لجنة الشكاوى ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى إدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان حيث شهد اللقاء التأكيد على نقل التجربة الناجحة لأسوان فى تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية والجماهيرية بمبادرات رائدة فى مجال حقوق الإنسان للمحافظات الأخرى .

وأكد اللواء أشرف عطية أن المواطن الأسوانى هو محور الإهتمام الأساسى ، والركيزة التى تقوم عليها فلسفة العمل التنفيذى من أجل إيجاد الحلول الجذرية لمشاكله وهمومه ، وتلبية متطلباته حيث أن هناك العديد من قنوات الإتصال المباشرة سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الجولات الميدانية أو التطبيقات التكنولوجية المختلفة ضمن مشروع التحول الرقمى ، والذى يقدم 82 خدمة ، ويضم مركز رئيسى و 11 مركز تكنولوجى و 7 تطبيقات عملية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن وباء جديدا.. وأحمد موسى: مش ناقصين والله

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ