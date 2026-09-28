ميسي يواصل كتابة التاريخ بهدف عالمي مع إنتر ميامي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة الأرقام القياسية في ملاعب كرة القدم، بعدما سجل هدفًا رائعًا لصالح فريقه إنتر ميامي في شباك كولومبوس كرو، خلال المباراة الجارية بين الفريقين.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة مذهلة، واضعًا الكرة في الشباك، ليمنح فريقه هدفًا جديدًا ويضيف إنجازًا آخر إلى مسيرته الحافلة بالأرقام التاريخية.

ميسي يرفع رصيده إلى 931 هدفًا

وبهذا الهدف، ارتفع إجمالي أهداف ليونيل ميسي إلى 931 هدفًا خلال مسيرته الكروية الاحترافية، ليواصل تحطيم الأرقام والوصول إلى محطات جديدة في مسيرته التي امتدت لسنوات طويلة على أعلى مستوى.

ولم يتوقف الرقم التاريخي عند عدد الأهداف، إذ وصل ميسي إلى 1355 مساهمة تهديفية، تشمل الأهداف التي سجلها والتمريرات الحاسمة التي صنعها لزملائه، ليعزز موقعه كصاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ كرة القدم وفق الإحصائية المتداولة.

رقم جديد يقترب من جونينيو

كما حمل الهدف أهمية خاصة بالنسبة لميسي، بعدما جاء من ركلة حرة مباشرة، ليرفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 76 هدفًا من الركلات الحرة خلال مسيرته.

وأصبح ميسي الآن على بُعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم البرازيلي جونينيو، صاحب الـ77 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة.

المباراة مستمرة وإثارة كبيرة

ولا تزال مواجهة إنتر ميامي وكولومبوس كرو جارية حتى الآن، وسط إثارة كبيرة بين الفريقين، فيما يترقب عشاق ميسي إمكانية إضافة المزيد من الأهداف أو المساهمات قبل صافرة النهاية.

ويواصل النجم الأرجنتيني، رغم تقدمه في العمر، تحقيق أرقام استثنائية وإضافة صفحات جديدة إلى سجله التاريخي، في ظل استمرار مسيرته مع إنتر ميامي وتألقه اللافت بقميص الفريق