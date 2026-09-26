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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الأكثر استقبالا لأهداف ميسي ورونالدو؟ أرقام تكشف مفاجآت مثيرة

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
منتصر الرفاعي

واصل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بقميصي منتخبي بلادهما بعدما سجلا أرقاما تهديفية استثنائية على مدار مسيرتهما الدولية، ليصبحا من أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات.

وكشفت منصة "PopFoot" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام عن قائمة المنتخبات التي استقبلت أكبر عدد من الأهداف من ميسي ورونالدو في ظل المسيرة الدولية الطويلة التي خاضها الثنائي مع الأرجنتين والبرتغال.

بوليفيا الضحية الأبرز لأهداف ميسي

يتصدر منتخب بوليفيا قائمة أكثر المنتخبات التي سجل ليونيل ميسي أهدافا في شباكها بعدما نجح قائد منتخب الأرجنتين في هز مرماه 11 مرة خلال مواجهاته الدولية.

ويأتي منتخبا فنزويلا والإكوادور في المركز التالي برصيد 7 أهداف لكل منهما بينما سجل ميسي 6 أهداف أمام أوروجواي.

كما تمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل 5 أهداف في شباك كل من تشيلي والبرازيل وجواتيمالا وباراجواي، ليؤكد حضوره التهديفي أمام عدد من أبرز منتخبات القارة.

لوكسمبورج الأكثر استقبالا لأهداف رونالدو

وفي المقابل، يحتل منتخب لوكسمبورج صدارة قائمة أكثر المنتخبات التي استقبلت أهدافًا من كريستيانو رونالدو بعدما سجل النجم البرتغالي 11 هدفا في شباكه.

ويأتي منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 9 أهداف بينما سجل رونالدو 7 أهداف أمام كل من أرمينيا وليتوانيا والسويد.

ووصل رصيد قائد البرتغال إلى 6 أهداف أمام أندورا فيما أحرز 5 أهداف في شباك كل من الجزائر وسويسرا ولاتفيا، إلى جانب تسجيله 4 أهداف أمام بولندا.

أرقام تاريخية للثنائي مع منتخبي بلادهما

وتعكس هذه الأرقام الاستمرارية الكبيرة التي حافظ عليها ميسي ورونالدو على مدار سنوات طويلة مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال.

ووصل رصيد ليونيل ميسي إلى 125 هدفا دوليا بقميص منتخب الأرجنتين، بينما يمتلك كريستيانو رونالدو 146 هدفا مع منتخب البرتغال ليواصل الثنائي تسجيل الأرقام القياسية في سجل المشاركات الدولية.

أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف ميسي

بوليفيا – 11 هدفًا

فنزويلا – 7 أهداف

الإكوادور – 7 أهداف

أوروجواي – 6 أهداف

تشيلي – 5 أهداف

البرازيل – 5 أهداف

جواتيمالا – 5 أهداف

باراجواي – 5 أهداف

أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف رونالدو

لوكسمبورج – 11 هدفًا

المجر – 9 أهداف

أرمينيا – 7 أهداف

ليتوانيا – 7 أهداف

السويد – 7 أهداف

أندورا – 6 أهداف

الجزائر – 5 أهداف

سويسرا – 5 أهداف

لاتفيا – 5 أهداف

بولندا – 4 أهداف

رونالدو بوليفيا ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو لوكسمبورج

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